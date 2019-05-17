Энергетика

«Газпром» открыл два месторождения на ЯмалеВедомости 14:27

В пятницу, 17 мая «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое – названо в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова – находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка.
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«Газпром» открыл два месторождения с уникальными запасами газа

Аргументы и Факты12:19

Газпром открыл два крупных месторождения на Ямале

URA.Ru11:59

«Газпром» открыл два крупных месторождения на Ямале

News.ru10:48

«Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м

РБК11:26

«Газпром» открыл месторождения газа с запасами, равными годовой добыче

Московский Комсомолец11:08

«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

Ведомости14:27

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

ПРАЙМ10:28
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Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Музыка

Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Политика

Россия останется в ПАСЕ, заявили в МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия сохранит свое членство в ПАСЕ.
Обновлено в 09:27
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

«Скажите спасибо Повалий»: врачи спасают выброшенную матерью девочку

Обновлено в 13:48
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью

Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:45
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства России

Московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 13:20
Политика

«Рособоронэкспорт» заказал для Венесуэлы пайки на 14,3 млн рублей

Госконтракт стоит 14,3 млн рублей, на которые победитель конкурса должен будет отправить в Боливарианскую республику 16,5 тысячи пайков стоимостью от 873 рублей за каждый.
Обновлено в 14:12
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
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Ямал
Полуостров
Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России . Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
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