Энергетика

«Газпром» открыл два месторождения на ЯмалеВедомости вчера в 14:27

В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое, названное в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова, находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» открыл два месторождения с уникальными запасами газа

Аргументы и Фактывчера в 12:19

Газпром открыл два крупных месторождения на Ямале

URA.Ruвчера в 11:59

«Газпром» открыл два крупных месторождения на Ямале

News.ruвчера в 10:48

«Газпром» открыл два месторождения газа с запасами более 500 млрд куб. м

РБКвчера в 11:26

«Газпром» открыл месторождения газа с запасами, равными годовой добыче

Московский Комсомолецвчера в 11:08

«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

Ведомостивчера в 14:27

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

ПРАЙМвчера в 10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика

Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией

Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Музыка

Ержан Максим: «На Первом все продано»

Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Общество

В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу на встрече с противниками возведения храма на месте сквера около заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Обновлено в 05:15
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Обновлено в 08:46
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Происшествия

Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах

Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Кузнецова призвала создать службу помощи семьям, чтобы защитить детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.
Обновлено в 08:17
Космос

Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути

Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено 16 мая в 00:50
Интернет

Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR

Компания Google в июне собирается закрыть популярную платформу Jump VR.
Обновлено в 04:43
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол

Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты 20 мая, в понедельник.
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ямал
Полуостров
Полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России . Длина полуострова - 700 км, ширина - до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное