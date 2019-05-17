Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на ЯмалеВедомости вчера в 14:27
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое, названное в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова, находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка.
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«Газпром» открыл месторождения газа с запасами, равными годовой добыче
Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика
Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией
Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге
Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Музыка
Ержан Максим: «На Первом все продано»
Ранее мать Ержана высказалась об отмене результатов конкурса.
Обновлено в 07:48
Общество
В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу на встрече с противниками возведения храма на месте сквера около заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Обновлено в 08:10
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве
Обновлено в 08:46
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Происшествия
Четыре человека погибли в пожаре в Ярославской области
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах
Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Кузнецова призвала создать службу помощи семьям, чтобы защитить детей
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.
Обновлено в 08:17
Космос
Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути
Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
Обновлено 16 мая в 00:50
Интернет
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
Компания Google в июне собирается закрыть популярную платформу Jump VR.
Обновлено в 04:43
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана Гризманна
Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции, форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который заявил, что летом покидает клуб, возможно, не станет игроком испанской "Барселоны".
Обновлено в 08:15
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Авто
Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым
Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты 20 мая, в понедельник.
Обновлено в 06:04