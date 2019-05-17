«Газпром» открыл два месторождения на ЯмалеВедомости вчера в 14:27

В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое, названное в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова, находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка.

«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

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