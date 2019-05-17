Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на ЯмалеВедомости вчера в 14:27
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике. Первое, названное в честь бывшего министра нефтяной промышленности СССР Василия Динкова, находится в пределах принадлежащего «Газпрому» Русановского участка.
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«Газпром» открыл месторождения газа с запасами, равными годовой добыче
Московский Комсомолецвчера в 11:08
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Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Политика
Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Авто
Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской
«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Украина готовится зимой потерять «русский транзит»
Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Зеленский хочет начать переговоры с Россией по Донбассу
Ранее Стефанчук заявлял, что переговоры с Россией станут для Зеленского приоритетными, а сам украинский лидер назвал вопросы, которые поднимет на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Общество
Дождь и мокрый снег ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Осадки в виде дождя и снега ожидают жителей Нижнего Тагила в эти выходные, по данным Гисметео.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза»
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком
В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
Обновлено в 03:56
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Театры
В Орле в девятый раз пройдет фестиваль «LUDY»
В Орле с 1 по 7 июня пройдет уже девятый по счету Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDY».
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
Моуринью рассказал, когда планирует вернуться к работе
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ждёт предложения от клуба с интересным проектом.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38