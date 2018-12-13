Экономика
«Газпром», который является акционером СОГАЗа, подал иск против страховой компании 22 октября. В чем заключались претензии корпорации, не уточнялось.
Коммерсантъ05:16
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Арбитраж прекратил производство по иску «Газпрома» к «Согазу» на 1,9 млрд рублей
Rambler News Service05:52
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания 13 декабря принял решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам на уровне 0%, сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 08:45
Экономика
Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.
Обновлено в 03:37
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере Российской Федерации в 2019 году могут составить около $300 млн.
Обновлено в 05:17
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Обновлено в 02:50
Экономика
Глава Минстроя войдет в набсовет «Дом.РФ»
До июня 2018 года в состав наблюдательного совета компании входил предыдущий глава Минстроя Михаил Мень.
Обновлено в 09:02
Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:03
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика
Аудитория рунета выросла на 3% за год
«На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.
Обновлено в 08:19
Экономика
Финская Valio начала производство сливочного масла в России
Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.
Обновлено в 08:46
Экономика
Выручка Metro в России упала более чем на 16%
Выручка ритейлера Metro в 2017-2018 финансовом году составила 2,8 миллиардов евро, что на 16,3% меньше в сравнении с тем же периодом 2017 года.
Обновлено в 06:13