Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»Российская газета 11:58
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
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Nord Stream 2 подала апелляцию на требование Дании по «Северному потоку — 2»
Rambler News Service10:52
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