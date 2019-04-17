Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»Российская газета 11:58

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
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Оператор «Северного потока — 2» оспорил требование Данией третьей заявки

Life.ru13:56

Nord Stream 2 подала апелляцию на требование Дании по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service10:52

Оператор «Северного потока – 2» оспорил требование Данией третьей заявки по газопроводу

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ПРАЙМ11:11

Оператор оспорил требование Данией третьей заявки по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:09

«Газпром» заявил, что есть шансы достроить и запустить Nord Stream 2 в 2019 году

Интерфакс10:59

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

Российская газета11:58
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Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить длительность рабочего времени зимой для повышения КПД (коэффициент полезного действия) населения.
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Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
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Жители России и Украины только выиграют от общего гражданства, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 29 апреля.
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Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
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Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
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Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

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Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
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Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

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Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

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Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
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Политика

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
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Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
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Директор Лободы прокомментировала иск немецких промоутеров к певице

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