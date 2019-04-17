Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»Российская газета 11:58

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
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Оператор «Северного потока — 2» оспорил требование Данией третьей заявки

Life.ru13:56

Nord Stream 2 подала апелляцию на требование Дании по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service10:52

Nord Stream 2 подала апелляцию на требование Дании подать третью заявку по «Северному потоку-2»

ПРАЙМ11:11

Оператор оспорил требование Данией третьей заявки по «Северному потоку — 2»

РИА Новости11:09

«Газпром» заявил, что есть шансы достроить и запустить Nord Stream 2 в 2019 году

Интерфакс10:59

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

Российская газета11:58

Оператор «Северного потока-2» оспорил требование Копенгагеном третьей заявки

Вестник Кавказа11:23
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Футбол

Газзаев напомнил об идее объединить чемпионаты РФ и Украины

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев напомнил об идее объединённого чемпионата России и Украины по футболу.
Обновлено в 12:54
Космос

Тамбовские кванторианцы отразили атаку инопланетного разума

Во время выступления руководителя технопарка на экране появился сигнал от внеземного разума.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО троих фигурантов дела Майкла Калви

Мосгорсуд в понедельник оставил под стражей до 14 июля троих фигурантов дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:54
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Общество

Гоблин грубо окрестил фильм Дудя о ГУЛАГе

Обновлено в 13:33
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Авто

Битопливные Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя

Обновлено в 03:02
Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено в 07:26
Авто

Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением

Дебют Артема Ткачука в мировом кинематографе состоялся в фильме «Пираньи Неаполя».
Обновлено в 08:30
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено в 08:54
Общество

Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников

Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд по сборам в первый день

Новый блокбастер Marvel "Мстители: Финал" установил новый рекорд по сборам в день премьеры.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска

Обновлено в 03:53
Финансы

Прогноз результатов ММК за I кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 7% к/к

Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к, до 229 млн долл.
Обновлено в 06:34
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Космос

В США планируют испытать новую гиперзвуковую ракету

Стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США поделилась своими исследованиями по созданию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 12:13
Здоровье

На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде

Обновлено в 07:17
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Происшествия

У посольства США на Гаити открыли стрельбу

Американский Госдеп проинформировал о стрельбе недалеко от входа в посольство США на Гаити.
Обновлено в 13:39
Транспорт

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Наука

Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере

Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено 27 апреля в 14:28
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Девушка Деппа вернулась на родину в Россию

В настоящее время Полина Глен вернулась в Санкт-Петербург. Девушку заметили на улицах северной столицы вездесущие папарацци.
Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
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