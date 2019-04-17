Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»Российская газета 11:58
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
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Nord Stream 2 подала апелляцию на требование Дании по «Северному потоку — 2»
Rambler News Service10:52
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
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Артем Ткачук госпитализирован с ножевым ранением
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Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
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Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к, до 229 млн долл.
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Стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США поделилась своими исследованиями по созданию гиперзвукового оружия.
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На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде
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Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
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На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
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Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
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Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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