Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
Коммерсантъ
00:36

Помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Коммерсантъ00:36
с чего всё началось

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.
Коммерсантъвчера в 17:01

Подробнее о событии

«Газпром» определился с окончательным маршрутом «Турецкого потока»

Газета.Ru01:46

«Турецкий поток» пройдёт через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию

Эхо Москвы00:32

СМИ: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

РИА Новости00:27

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

RT на русском00:18

«Ъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

ТАССвчера в 23:58

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Коммерсантъ00:36

«Газпром» определился с маршрутом поставок газа по «Турецкому потоку»

РБКвчера в 23:02
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 02:24
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В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане»

Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Обновлено в 02:21
Политика

В Донбасс отправлена колонна гуманитарной помощи

Обновлено в 02:22
Политика

Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес

Минздрав одобряет идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом, однако экономическую обоснованность такого шага предстоит проанализировать.
Обновлено в 02:24
Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных авто без «ЭРА-ГЛОНАСС»

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Обновлено в 02:24
Политика

Участник Майдана рассказал, как пьянствовали Порошенко и Кличко

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана, пока люди мерзли на улице, рассказал экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива.
Обновлено в 02:07
Политика

США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД

Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:14
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 01:40
Политика

Помпео поздравил Ким Чон Яна с избранием на пост главы Интерпола

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил представителя Южной Кореи Ким Чон Яна с избранием президентом Интерпола и выразил мнение, что он является достойным главой этой структуры.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 02:16
Политика

МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 01:24
Политика

В Сеуле заявили, что хакеры КНДР не угрожают безопасности Южной Кореи

Хакеры КНДР не представляют непосредственной угрозы для кибернетической безопасности Республики Корея.
Обновлено в 02:06
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