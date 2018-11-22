Политика
Помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Коммерсантъ00:36
с чего всё началось
Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.Коммерсантъвчера в 17:01
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