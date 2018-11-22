Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»
Коммерсантъ
00:36

Помимо описанного маршрута рассматривался также вариант с транспортировкой через Грецию и далее в Южную Италию. График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.
Коммерсантъ00:36
с чего всё началось

Восточная Европа подтвердила маршрут «Турецкого потока»

Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут «Южного потока», который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США.
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РБКвчера в 23:02
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В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

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Участник Майдана рассказал, как пьянствовали Порошенко и Кличко

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана, пока люди мерзли на улице, рассказал экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива.
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