Энергетика

«Газпром» одобрил инвестпрограмму на следующий год
АБН
12:01

«Газпром» одобрил инвестиционную программу на следующий год. Об этом организация сообщила во вторник. Размер инвестиций составит 1,325 трлн рублей, передает ТАСС.
АБН12:01

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Обновлено в 10:10
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Узбекский газ обошелся Таджикистану в $3,8 млн

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Власти Республики Саха (Якутия) разработали план на случай банкротства Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в группу "Сумма" братьев Магомедовых, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
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Синдорское ЛПУМГ отмечает 45-летие

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Обновлено в 06:33
Энергетика

Отключение газа на «Амурметалле» отложили на месяц

Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» заявила, что отложила приостановку газоснабжения для ООО «ТОРЕКС-Хабаровск» и его завода «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре на конец января 2019 года.
Обновлено в 00:14
Энергетика

Азербайджан может удвоить экспорт газа в Турцию

«Южный газовый коридор» позволит Азербайджану увеличить почти в два раза экспорт газа на турецкий рынок, а в перспективе сформирует новую энергетическую карту Евразии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Обновлено в 05:50
Энергетика

С 1 января неожиданно снизится плата за вывоз мусора — тарифы

Но 21 декабря служба по тарифам Астраханской области неожиданно сообщила, что в связи с изменением федерального законодательства, в том числе снижением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов предельные тарифы на обращение с ТКО в 2019 году будут снижены: с 1 января на 2,9%, с 1 июля — еще на 5,8%.
Обновлено вчера в 10:00
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Почти полторы тысячи проб подтвердили безопасность Амурского ГПЗ

Отчёт о влиянии строительных работ Амурского газоперерабатывающего завода на состояние окружающей среды в 2018 году был представлен на молодёжном экологическом форуме «Зелёная планета», который прошёл в Благовещенске в конце ноября.
Обновлено в 17:06
Энергетика

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В прошлом месяце Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Кита, впервые за полтора года опередив по этому показателю российских нефтяников.
Обновлено вчера в 20:59
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Аналогичная ситуация с акционерным обществом "Липецкая городская энергетическая компания", чья задолженность компании «Газпром межрегионгаз Липецк» превысила 19,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:27
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На Украине оценили убытки от снижения тарифов на транзит газа

Как стало известно, на Украине оценили, какие убытки понесут предприятия от снижения тарифов на транзит газа.
Обновлено 23 декабря в 23:14
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Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал изменения в налогообложении нефтяной отрасли.
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