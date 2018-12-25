Энергетика
«Газпром» одобрил инвестпрограмму на следующий год
«Газпром» одобрил инвестпрограмму на следующий годАБН12:01
«Газпром» одобрил инвестиционную программу на следующий год. Об этом организация сообщила во вторник. Размер инвестиций составит 1,325 трлн рублей, передает ТАСС.
АБН12:01
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Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму на 2019 год в объеме 1,3 трлн рублей
Rambler News Service10:54
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Энергетика
Новак считает, что рынок нефти стабилизируется к лету
Рынок нефти стабилизируется к лету в результате сокращения добычи стран - членов ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, закрепленного на декабрьской встрече в Вене.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Стоимость бензина у производителей в ноябре 2018 года упала на 0,7%
Стоимость бензина у производителей в ноябре 2018 года упала на 0,7% по сравнению с октябрем.
Обновлено в 13:39
Энергетика
WSJ: Иран готовится противостоять санкциям США с новым бюджетом
На этой неделе иранский президент признал напряженную финансовую ситуацию в стране, но пообещал противостоять новым санкциям США.
Обновлено в 11:19
Энергетика
Нефть дешевеет из-за макроэкономической встревоженности инвесторов
Нефть подешевела более чем на 6% из-за макроэкономической встревоженности инвесторов, которые предпочитают в такой ситуации искать "активы-убежища".
Обновлено в 10:10
Энергетика
Узбекский газ обошелся Таджикистану в $3,8 млн
По состоянию на 1 декабря с начала 2018 года Таджикистан импортировал из Узбекистана природный газ на сумму $3 млн 789 тыс. Однако официальная статистика не приводит объемы закупленного газа, пишет "Авеста".
Обновлено в 12:26
Энергетика
Власти Якутии разработали план на случай банкротства ЯТЭК
Власти Республики Саха (Якутия) разработали план на случай банкротства Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), которая входит в группу "Сумма" братьев Магомедовых, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
Обновлено вчера в 19:15
Энергетика
Синдорское ЛПУМГ отмечает 45-летие
25 декабря Синдорское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) отмечает свой 45-летний юбилей.
Обновлено в 06:33
Энергетика
Отключение газа на «Амурметалле» отложили на месяц
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» заявила, что отложила приостановку газоснабжения для ООО «ТОРЕКС-Хабаровск» и его завода «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре на конец января 2019 года.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Азербайджан может удвоить экспорт газа в Турцию
«Южный газовый коридор» позволит Азербайджану увеличить почти в два раза экспорт газа на турецкий рынок, а в перспективе сформирует новую энергетическую карту Евразии, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Обновлено в 05:50
Энергетика
С 1 января неожиданно снизится плата за вывоз мусора — тарифы
Но 21 декабря служба по тарифам Астраханской области неожиданно сообщила, что в связи с изменением федерального законодательства, в том числе снижением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов предельные тарифы на обращение с ТКО в 2019 году будут снижены: с 1 января на 2,9%, с 1 июля — еще на 5,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
Почти полторы тысячи проб подтвердили безопасность Амурского ГПЗ
Отчёт о влиянии строительных работ Амурского газоперерабатывающего завода на состояние окружающей среды в 2018 году был представлен на молодёжном экологическом форуме «Зелёная планета», который прошёл в Благовещенске в конце ноября.
Обновлено в 17:06
Энергетика
Россию опередили по поставкам нефти в Китай
В прошлом месяце Саудовская Аравия стала крупнейшим поставщиком нефти в Кита, впервые за полтора года опередив по этому показателю российских нефтяников.
Обновлено вчера в 20:59
Энергетика
«Квадра» и ЛГЭК задолжали газовикам миллионы рублей
Аналогичная ситуация с акционерным обществом "Липецкая городская энергетическая компания", чья задолженность компании «Газпром межрегионгаз Липецк» превысила 19,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:27
Энергетика
На Украине оценили убытки от снижения тарифов на транзит газа
Как стало известно, на Украине оценили, какие убытки понесут предприятия от снижения тарифов на транзит газа.
Обновлено 23 декабря в 23:14
Энергетика
Минниханов о налоговом маневре: «На ровном месте мы создали огромную проблему»
Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал изменения в налогообложении нефтяной отрасли.
Обновлено в 09:57