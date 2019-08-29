Экономика
ФАН«Газпром» оценил возможные сроки запуска «Северного потока — 2»
Корпорация «Газпром» заявила, что принимает все необходимые меры для того, чтобы снизить негативное влияние на график строительства российского газопровода «Северный поток — 2» ввиду задержки выдачи разрешения Данией. Об этом заявил начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости вчера в 12:28
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru вчера в 14:06
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ вчера в 12:02
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости вчера в 11:33
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Происшествия
Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции
Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Авто
В России представили сервис подписки на автомобили – Hyundai Mobility
Автоновости дня вчера в 11:17
Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
Росбалт вчера в 23:40
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Четыре математических центра мирового уровня создадут в РФ
Первый центр мирового уровня будет создан в математическом институте им. Стеклова РАН.
Интерфакс 01:34
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появление акриламида в домашней пище, эксперты рекомендуют очистить и подержать картошку перед жаркой в воде - от 1 до 2 часов, чтобы снизить количество крахмала.
РИА Новости 01:32
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Экономика
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия вчера в 17:50
Происшествия
В США невиновная женщина отсидела в тюрьме 35 лет
Жительница американского штата Невада отсидела в тюрьме 35 лет за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которого она не совершала.
РЕН ТВ вчера в 22:44
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
Исполнительный продюсер экранизации «Ведьмака» от Netflix Джованни Юджин Альтамаркес сообщил в твиттере, что съёмочный процесс первого сезона шоу завершился, однако из-за замены одного из ведущих актёров сейчас проходят пересъёмки ряда сцен.
Игромания.ру вчера в 08:43