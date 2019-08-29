Экономика
RT на русском«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает РИА Новости, он заявил, что компания пока находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации проекта.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Экономика
Чистая прибыль «Уралкалия» выросла в 1-м полугодии в 836 раз
Чистая прибыль увеличилась с $1 млн в 1-м полугодии 2018 года до $836 млн в 1 полугодии 2019 года, рост произошел в основном за счет положительных курсовых разниц и переоценки деривативов, говорится в отчетности.
Коммерсантъ Пермь 11:51
Экономика
«Роснефть» наращивает объемы заправки в аэропортах России
Сбыт авиационного топлива расширился главным образом в аэропортах крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
ФедералПресс 09:22
Политика
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Лукашенко предложил Болтону в дружеском формате обсудить все вопросы отношений двух стран, «пусть они даже будут неприятные для Беларуси», а также пообещал честно обозначить принципы дальнейшего сотрудничества Минска и Вашингтона, даже если они «будут не очень приятны для США».
Lenta.ru 08:39
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском 11:58
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Футбол
«Карпаты» расторгли контракт с избившим игрока «молодежки» уругвайцем
Руководство львовских "Карпат" решило разорвать контракт с полузащитником клуба Кевином Мендесом. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Газета.Ru 11:39
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Футбол
«Ницца» приобрела Дольберга у «Аякса» за 20,5 млн евро
«Аякс» объявил о переходе нападающего Каспера Дольберга в «Ниццу». Французский клуб выплатит компенсацию в размере 20,5 миллиона евро.
Sports.ru 07:55
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Технологии
Первая пилотная 5G-сеть в России запущена в Кронштадте
Телекоммуникационный оператор «МТС» совместно с компанией Huawei запустил первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города.
iReactor 11:57
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
Народные новости 08:06
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Наука
Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС 05:18
Политика
Индия заплатила России аванс за С-400
Экономика сегодня 03:38
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Футбол
Джанлука Ди Марцио: «Барселона» договорилась с «ПСЖ» по Неймару
Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Советский спорт 09:22
Происшествия
В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле
Российская газета 09:13
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11