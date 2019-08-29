Экономика

RT на русскомRT на русском«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»

Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает РИА Новости, он заявил, что компания пока находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации проекта.
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«Газпром»: компания находится в безрисковой зоне по «Северному потоку — 2»

News.ru11:15

«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»

RT на русском11:13

Проект «Северный поток — 2» остается в безрисковой зоне по срокам реализации

Дума ТВ10:23

«Газпром» пока в безрисковой зоне по дате запуска «Северного потока-2»

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Реализация «Северного потока - 2» пока в безрисковой зоне по срокам завершения проекта

ТАСС10:32

«Северный поток — 2» находится в безрисковой зоне по срокам завершения

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