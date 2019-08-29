Экономика
RT на русском«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает РИА Новости, он заявил, что компания пока находится в безрисковой зоне с точки зрения графика реализации проекта.
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Политика
Удерживаемые на Украине россияне не получили помилования от Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский еще не помиловал удерживаемых в стране граждан России, сообщил их адвокат Валентин Рыбин, добавив, что это необходимо для обмена.
Политика Сегодня 03:03
Общество
Ольга Шашкова cтала новым директором РГАЛИ
Ольга Шашкова стала новым директором ФКУ «Российский государственный архив литературы и искусства» (РГАЛИ).
Вечерняя Москва 02:27
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости вчера в 21:57
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Политика
Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины
Ранее в четверг Верховная рада Украины поддержала представление Зеленского об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора страны, а также представление президента о назначении на эту должность Руслана Рябошапки.
ТАСС вчера в 18:13
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:08
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Общество
Сценарий Судного дня: Елизавету II готовятся эвакуировать из Лондона
"Сценарий Судного дня" могут задействовать в случае, если протесты и возмущение, вызванные "Брекзитом", выйдут из-под контроля.
ТВ Центр вчера в 11:41
Политика
Родственники украинских моряков пишут об их возвращении
Россия и Украина обменялись заключенными, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в facebook.
Национальная служба новостей 00:45
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Гаджеты
Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone
Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
3DNews вчера в 13:25
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Спорт
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
Pravda.Ru 02:48
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
Спорт день за днем вчера в 12:05
Армия и оружие
Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане
Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.
РИА Новости вчера в 20:40
Культура
В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро
Несколько пленок фотограф отдал в редакцию журнала, а две оставил себе; известно о них стало лишь сейчас, когда их обнаружили после его смерти.
ТК Звезда 02:46
Политика
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе был вынужден перейти на русский язык после того, как рассмешил коллег своей попыткой выступить на украинском.
Российская газета 01:53
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23