Энергетика
«Газпром» обсуждает с Китаем увеличение поставок по «Силе Сибири»ТАСС вчера в 23:32
"Газпром" обсуждает с Китаем увеличение поставок газа по маршруту "Сила Сибири". Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Сингапуре в четверг.
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«Газпром» обсуждает с Китаем увеличение объема поставок газа по «Силе Сибири»
Коммерсантъвчера в 23:41
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