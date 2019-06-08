Энергетика

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газаNews.ru 09:56

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества. По данным пресс-службы компании, переговоры прошли в рамках рабочей встречи на Петербургском международном экономическом форуме.
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«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной

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«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки газа по «Турецкому потоку»

ФАН10:06

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа

News.ru09:56

Миллер обсудил «Турецкий поток» с Додиком

Вестник Кавказа10:29
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Государство в Юго-Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Население - 3 511 372 человека.
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Боснийский политик
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