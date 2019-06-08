Энергетика
«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газаNews.ru 09:56
Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества. По данным пресс-службы компании, переговоры прошли в рамках рабочей встречи на Петербургском международном экономическом форуме.
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
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Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.
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Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
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Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве
Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 17:24
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Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Общество
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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