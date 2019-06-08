Энергетика
«Газпром» обсудил поставки с Боснией и ГерцеговинойНезависимое телевидение Севастополя 11:48
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер встретился на ПМЭФ с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, где обсудил возможность поставок российского газа. Речь идет о продаже топлива, которое будет поступать в страну по газопроводу «Турецкий поток».
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