Энергетика

«Газпром» обсудил поставки с Боснией и ГерцеговинойНезависимое телевидение Севастополя 11:48

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер встретился на ПМЭФ с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, где обсудил возможность поставок российского газа. Речь идет о продаже топлива, которое будет поступать в страну по газопроводу «Турецкий поток».
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«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной

Независимое телевидение Севастополя11:48

Босния и Герцеговина обсудила с «Газпромом» поставки по «Турецкому потоку»

РИА Новости10:10

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа

News.ru09:56

«Газпром» обсудил с Боснией и Герцоговиной поставки газа по «Турецкому потоку»

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ТАСС11:52

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Милорад Додик
Боснийский политик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с 15 ноября 2010 года по 19 ноября 2018 года; в 1998-2001 гг. и 2006-2010 гг. был премьер-министром РС. Руководитель Союза независимых социал-демократов. На выборах 2018 года Додик был избран сербским членом президентства Боснии и Герцеговины, одержав победу над действующим президентом Младеном Иваничем.
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