Финансы
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акцийРБК вчера в 11:23
Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией. Об этом, в частности, сообщали ТАСС и Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика
Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР
Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Баскетбол
Дрейк потрогал волосы Стефена Карри во время игры
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время 1-го матча финальной серии плей-офф с «Торонто» (109:118) подошел к знаменитому болельщику «Рэпторс» Дрейку, чтобы что-то сказать.
Обновлено в 01:16
Политика
Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал
Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву алабая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге
Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено вчера в 06:27
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Хайди Клум вспомнила, как выглядела 30 лет назад
Недавно Хайди поделилась с фолловерами архивными фотографиями, среди которых был снимок, сделанный в ее юные годы.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Общество
Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания
В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Политика
На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций
Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украинская Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана
Сегодня на заседании Рады парламентарии отказались принимать отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим
После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва предложила Киото ввести полностью безвизовый режим.
Обновлено в 02:32
Общество
Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов
Каждый второй объект в России, занимающий реализацией табачных изделий, делает это с нарушением закона.
Обновлено в 04:21
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Технологии
Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»
Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28