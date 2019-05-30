Финансы

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акцийРБК вчера в 11:23

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией. Об этом, в частности, сообщали ТАСС и Bloomberg.
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«Газпром» опередил Сбербанк по совокупной стоимости обыкновенных акций

РБКвчера в 12:56

Эхономика: Капитализация «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысила капитализацию Сбербанка на фоне роста акций компании

Эхо Москвы01:15

«Газпром» достиг восьмилетнего максимума капитализации

Коммерсантъвчера в 12:03

Акции «Аэрофлота» подскакивали почти на 5% на отчетности лучше ожиданий аналитиков

ПРАЙМ03:49

«Газпром» обогнал Сбербанк по капитализации по обыкновенным акциям

ТАССвчера в 10:43

«Система» открыла представительство в индийском Бангалоре

РИА Новостивчера в 09:38

Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Интерфаксвчера в 03:26
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации одной из местных газет о том, что в КНДР якобы казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщили по телефону РИА Новости в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.
Обновлено в 03:39
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Баскетбол

Дрейк потрогал волосы Стефена Карри во время игры

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время 1-го матча финальной серии плей-офф с «Торонто» (109:118) подошел к знаменитому болельщику «Рэпторс» Дрейку, чтобы что-то сказать.
Обновлено в 01:16
Политика

Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал

Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву алабая

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев получил в подарок от президента Туркмении Бердымухамедова щенка породы пятнистый алабай.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге

Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено вчера в 06:27
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Хайди Клум вспомнила, как выглядела 30 лет назад

Недавно Хайди поделилась с фолловерами архивными фотографиями, среди которых был снимок, сделанный в ее юные годы.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Общество

Зеленую Рощу в Екатеринбурге благоустроит подконтрольная УГМК компания

В Екатеринбурге определился подрядчик по благоустройству парка Зеленая Роща, контракт выиграла компания «Свердловскавтодор», подконтрольная УГМК, сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:36
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено вчера в 17:30
Политика

На Украине обнародовали стенограмму консультаций Зеленского и глав фракций

Администрация президента Украины на своем сайте опубликовала стенограмму консультаций глав фракций Верховной рады с главой государства Владимиром Зеленским относительно роспуска парламента.
Обновлено в 05:07
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Общество

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Украинская Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Сегодня на заседании Рады парламентарии отказались принимать отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Политика

Россия предложила Японии перейти на полностью безвизовый режим

После переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва предложила Киото ввести полностью безвизовый режим.
Обновлено в 02:32
Общество

Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов

Каждый второй объект в России, занимающий реализацией табачных изделий, делает это с нарушением закона.
Обновлено в 04:21
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике

На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Технологии

Пять технологических проектов Ростеха стали победителями корпоративной программы «Вектор»

Команды-победители получат консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования катастрофы MH17

Обновлено в 04:31
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