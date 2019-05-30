«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акцийРБК 11:23

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией. Об этом, в частности, сообщали ТАСС и Bloomberg.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа Компания HP анонсировала два корпоративных принтера: Neverstop Lase, заявленный как первый в мире, которому не нужны картирджи, и МФУ Smart Tank — струйную модель с системой непрерывной подачи чернил.

Армия и оружие На Прудбое продемонстрировали новейший военный тягач На полигоне Прудбой в рамках учено-методического сбора с руководящим составом техобеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ впервые продемонстрировали новейший военный тягач, сообщил ИА «Новый день» начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Армия и оружие В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".

Авто Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale.

Авто Российские продажи Lamborghini выросли в три раза Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.

Шоу-бизнес Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Политика Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Финансы Россияне начали массово скупать валюту В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Авто Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон» Игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Политика Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.

Игры GOG.com раздаёт Obduction Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.