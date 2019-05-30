Финансы

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акцийРБК 11:23

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией. Об этом, в частности, сообщали ТАСС и Bloomberg.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» достиг восьмилетнего максимума капитализации

Коммерсантъ12:03

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

Реальное время11:56

Прогноз прибыли «Газпрома» предполагает дивиденд в размере 29 руб на акцию

ПРАЙМ05:07

«Газпром» опередил Сбербанк по совокупной стоимости обыкновенных акций

РБК12:56

«Газпром» обогнал Сбербанк по капитализации по обыкновенным акциям

ТАСС10:43

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи благодаря бумагам «Газпрома» и «Татнефти»

Финмаркет13:04

«ЛУКОЙЛ» вернул себе четвертую позицию по уровню капитализации

Интерфакс04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

В Британии «Мама года» убила мужа за отказ пустить ее в магазин

Обновлено в 11:47
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Компания HP анонсировала два корпоративных принтера: Neverstop Lase, заявленный как первый в мире, которому не нужны картирджи, и МФУ Smart Tank — струйную модель с системой непрерывной подачи чернил.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

На Прудбое продемонстрировали новейший военный тягач

На полигоне Прудбой в рамках учено-методического сбора с руководящим составом техобеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ впервые продемонстрировали новейший военный тягач, сообщил ИА «Новый день» начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 03:14
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).
Обновлено в 11:00
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Авто

Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale

Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale.
Обновлено в 01:23
Авто

Российские продажи Lamborghini выросли в три раза

Как сообщает «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 20 автомобилей марки Lamborghini.
Обновлено в 09:36
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Здоровье

В Щекино ремонтируют детскую поликлинику

Обновлено в 12:10
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Авто

Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов

Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон»

Игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.
Обновлено в 01:14
Культура

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Желающие могут заказать книги уже сейчас.
Обновлено в 11:33
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Политика

Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Общество

Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики

Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Обновлено в 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное