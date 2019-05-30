Финансы

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акцийРБК 11:23

Ранее в тексте говорилось о том, что «Газпром» обошел по капитализации Сбербанк и стал самой дорогой компанией. Об этом, в частности, сообщали ТАСС и Bloomberg.
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«Газпром» достиг восьмилетнего максимума капитализации

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Чистая прибыль «Газпрома» превысила прогнозы за счет курсовых колебаний

Finam.Ru07:15

«Газпром» опередил Сбербанк по совокупной стоимости обыкновенных акций

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ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
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В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
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Обновлено в 13:45
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Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
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Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

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Происшествия

Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово

В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
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Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

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Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

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Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках

Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
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В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Обновлено в 08:09
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Спорт

Слуцкая рассказала, каково работать депутатом

Обновлено в 13:32
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
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Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

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Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

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О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову

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Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
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Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

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Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
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В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
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