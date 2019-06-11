Финансы
Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализацииiReactor 05:03
Отмечается, что дивиденды обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка составляют 16 рублей. Тем не менее бумаги корпорации "Газпром" к началу торгов вторника, 11 июня, показали рост в размере 0,3%. Это дало возможность газовому гиганту опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти
Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Общество
Угроза жизни Бари Алибасова сохранится еще два-три дня
Угроза жизни будет сохранятся еще два-три дня, пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Популярность Sony Xperia 1 набирает обороты
Компания запускает на мировой рынок смартфонов свое новое устройство – Sony Xperia 1. Аппарат уже доступен для предзаказа в некоторых странах Европы.
Обновлено 08 июня в 08:08
Происшествия
Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз
20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Пьяный полицейский сбил двух девочек на пешеходном переходе в Сочи
В Сочи сотрудник местного УВД на пешеходном переходе сбил двух 16-летних девочек.
Обновлено в 04:45
Экономика
Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США
Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Недвижимость
Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год
Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено 09 июня в 17:00
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых
Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Обновлено 09 июня в 05:32
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19