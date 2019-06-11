Финансы

Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализацииiReactor 05:03

Отмечается, что дивиденды обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка составляют 16 рублей. Тем не менее бумаги корпорации "Газпром" к началу торгов вторника, 11 июня, показали рост в размере 0,3%. Это дало возможность газовому гиганту опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации.
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Рынок акций РФ снижается вслед за бумагами Сбербанка

ПРАЙМ03:20

«Газпром» снова обогнал Сбербанк по капитализации

Коммерсантъ03:51

«Газпром» стал лидером по капитализации, обогнав Сбербанк

ТАСС03:26

Акции Сбербанка подешевели на 5%

Ведомости05:00

Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Интерфакс03:34

Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализации

iReactor05:03

Акции металлургов помогают сгладить техническую коррекцию индекса Мосбиржи

Вести.Финанс04:55
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Снизилась смертность от злокачественных новообразований в Ленобласти

Смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) в Ленинградской области снизилась почти на 8 % за последние три года.
Обновлено в 02:05
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Общество

Угроза жизни Бари Алибасова сохранится еще два-три дня

Угроза жизни будет сохранятся еще два-три дня, пояснил сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:15
Происшествия

В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски

В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Гаджеты

Популярность Sony Xperia 1 набирает обороты

Компания запускает на мировой рынок смартфонов свое новое устройство – Sony Xperia 1. Аппарат уже доступен для предзаказа в некоторых странах Европы.
Обновлено 08 июня в 08:08
Происшествия

Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз

20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Энергетика

«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Футбол

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило

Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Пьяный полицейский сбил двух девочек на пешеходном переходе в Сочи

В Сочи сотрудник местного УВД на пешеходном переходе сбил двух 16-летних девочек.
Обновлено в 04:45
Экономика

Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США

Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Недвижимость

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Общество

Количество кошек и собак в квартире могут ограничить

Обновлено 09 июня в 17:00
Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял четверых знакомых

Житель села Кирово (Якутия) открыл стрельбу из огнестрельного оружия по своим знакомым, сообщили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Республике Саха.
Обновлено вчера в 23:24
Наука

Ученые назвали главную причину старения

Обновлено 09 июня в 05:32
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице

В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты

В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
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