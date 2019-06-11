«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализацииИнтерфакс 03:26

"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .

«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации

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