Финансы

«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализацииИнтерфакс 03:26

"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .
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Газпром сместил Сбербанк и снова стал лидером по капитализации

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«Газпром» снова обогнал Сбербанк по капитализации

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«Газпром» стал лидером по капитализации, обогнав Сбербанк

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Акции металлургов помогают сгладить техническую коррекцию индекса Мосбиржи

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По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
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Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
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Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА

Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
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В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
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В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу

Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
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«Коммерсантъ» сообщил о проверке СИЗО «Бутырка»

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Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

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Политика

Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»

Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
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Армия и оружие

Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

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Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
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Армия и оружие

Конгресс США предложил создать группу для диалога с РФ в военной сфере

Конгресс США предложил Пентагону сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере, с целью предотвращения инцидентов, способных спровоцировать применение ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:19
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Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
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Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии

"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.
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Стала известна дата начала продаж токена Telegram

Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика

США направили запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова

Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
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Армия и оружие

Летчицы из Краснодарского авиационного училища сдали допуск к полетам

Девушки выполнили десантирование с вертолета на высоте 800 метров Девушки-курсанты из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова приступили к сдаче первых зачетов на допуск к полетам, сообщают представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Будущие летчицы совершили десантирование с вертолета Ми-8.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 23:42
Спорт

Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
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Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть

Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Обновлено в 06:58
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В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района

Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:32
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