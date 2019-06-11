Финансы
«Газпром» обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализацииИнтерфакс 03:26
"Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .
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Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Политика
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено в 05:41
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
В 2019 году школьники Санкт-Петербурга поразили своими результатами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Ветеринары рассказали, как помочь питомцам пережить жару
Врачи-ветеринары рассказали РИА Новости, как в жаркую погоду в Москве помочь своим питомцам пережить жару, почему их нельзя выгуливать днем, как часто их нужно купать и почему лучше не стричь их слишком коротко.
Обновлено в 01:20
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил о проверке СИЗО «Бутырка»
Управление ФСИН по Москве начало проверку следственного изолятора "Бутырка" в связи с тем, что бизнесмен Владимир Петров, арестованный по экономической статье, оказался в одной камере с подозреваемым убийцей, который ранее уже был судим за убийство.
Обновлено в 07:37
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Политика
Порошенко заявил, что в Донбассе «никакой блокады нет»
Экономической блокады Донбасса нет, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Конгресс США предложил создать группу для диалога с РФ в военной сфере
Конгресс США предложил Пентагону сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере, с целью предотвращения инцидентов, способных спровоцировать применение ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:19
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Политика
Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии
"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Политика
США направили запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Как государственные телеканалы освещали дело Ивана Голунова
Только 8 июня в 21:00 в выпуске программы «Время» впервые появился репортаж о деле Голунова.
Обновлено вчера в 17:34
Армия и оружие
Летчицы из Краснодарского авиационного училища сдали допуск к полетам
Девушки выполнили десантирование с вертолета на высоте 800 метров Девушки-курсанты из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова приступили к сдаче первых зачетов на допуск к полетам, сообщают представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Будущие летчицы совершили десантирование с вертолета Ми-8.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Обновлено вчера в 23:42
Спорт
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Политика
Лукашенко требует провести выборы так, чтобы «комар носа не подточил»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района
Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:32