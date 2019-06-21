Экономика

«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 годаКоммерсантъ 08:37

ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году. В презентации (.pdf) отмечается, что новая политика приведет к повышению прозрачности и предсказуемости роста доходов акционеров и инвесторов.
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«Газпром» выплатит дивиденды по новой дивидендной политике в 2020 году

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«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года

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Finam.Ru08:04

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