Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 годаКоммерсантъ 08:37
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году. В презентации (.pdf) отмечается, что новая политика приведет к повышению прозрачности и предсказуемости роста доходов акционеров и инвесторов.
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