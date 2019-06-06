«Газпром нефть» выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+ТАСС 10:53

"Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+, но о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019 заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

«Газпром нефть» выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+

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