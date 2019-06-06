Энергетика
«Газпром нефть» выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+ТАСС 10:53
"Газпром нефть" выступает за продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+, но о конкретных параметрах сделки можно говорить только, когда рынок успокоится. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019 заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
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«Газпром нефть» назвала срок завершения сделки по обмену активами с «Новатэком»
Rambler News Service10:32
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу
Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Политика
Захарова указала на несоответствие внешней политики США их принципам
Соединённые Штаты уничтожают собственную идеологию, вмешиваясь в дела других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT, комментируя политику США в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Общество
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика
У Зеленского сообщили о согласовании курса по Донбассу с Западом
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила в четверг на брифинге, что Киев пока не разглашает "дорожную карту" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:24
Политика
Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций
Настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Обновлено в 08:36
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Игры
В Сети появился трейлер Darksiders: Genesis
Обновлено в 09:43
Общество
В России запретили «аптечные наркотики»
Согласно статье 234 УК РФ распространение запрещенных препаратов карается лишением свободы до 8 лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Спорт
ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами
Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Энергетика
Сечин прогнозирует волатильность на нефтяном рынке
Мировой рынок нефти в среднесрочной перспективе ждёт серьёзная волатильность.
Обновлено в 03:44
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Экономика
Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров
РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Футбол
Сборную России с караваем встретили в Саранске
Обновлено в 11:44
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актриса Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25