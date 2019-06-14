Энергетика

«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09

Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

«Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды

Ведомости08:09

«Газпром нефть» может направить на дивиденды 50% прибыли уже по итогам этого года - глава компании

Финмаркет07:07

Акционеры «Россети Московский регион» одобрили рост выплат дивидендов-2018

РИА Новости06:46

«Газпром нефть» поддерживает введение НДД для зрелых активов

Вести.Финанс07:08

«МРСК Северо-Запада» собирается потратить почти 3 млрд рублей на подключение к сетям магистральных трубопроводов «Газпрома»

Фонтанка.Ру08:56

«Газпром нефть» не исключает дивиденды за 2019 год в 50% чистой прибыли

ТАСС08:19

«Газпром нефть» увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

Интерфакс05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Технологии

ФАС потребует от «Билайна» и Mail.ru Group разъяснить их конфликт

Изначально оператор объяснил сбои техническими проблемами со стороны интернет-компании, но позднее пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между «Билайном» и Mail.ru.
Обновлено в 08:32
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Политика

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией

Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Общество

Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Обновлено в 10:03
Общество

ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:35
Авто

Fisker опубликовал тизер своего нового электрического кроссовера

Неназванный пока электрический внедорожник уже не раз появлялся на тизерах в социальных сетях перед декабрьским дебютом, и теперь сам Хенрик Фискер опубликовал на своей странице в Facebook свежую фотографию новинки.
Обновлено в 03:32
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Гаджеты

Релиз складного смартфона Huawei Mate X отложен до сентября

Китайский производитель электроники Huawei планирует выпустить свой первый складной смартфон Mate X несколько позже, чем предполагалось.
Обновлено в 07:20
Политика

Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное