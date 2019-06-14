Экономика

«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09

Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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«Газпром нефть» увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

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«Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды

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В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.
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