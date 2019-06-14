Экономика
«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09
Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
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Обновлено вчера в 13:35
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В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.
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Обновлено 12 июня в 18:03
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Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Происшествия
На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции
Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Финансы
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Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Кроуфорд объяснила, почему позирует обнаженной в 53 года
53-летнюю супермодель девяностых, которую по праву считают самой красивой женщиной мира, сейчас выглядит так же, как и в молодости.
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ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
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Японская компания Mitsubishi все-таки собирается выпустить прямого конкурента Ford Ranger Raptor.
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Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
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Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
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Обновлено в 07:48
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
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Происшествия
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Армия и оружие
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«Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Общество
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
По словам источника, и Шейк, и Купер хотят, чтобы Лея жила нормальной жизнью, в окружении друзей.
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