Энергетика
«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09
Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
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Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
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Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
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Крым отказался от грязной украинской воды
По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
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