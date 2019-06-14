Энергетика
«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09
Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
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Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
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В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
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Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
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Международные резервы России превысили $500 млрд
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Финансы
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Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
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Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола
На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 08:50
Общество
У ВГИКа может появиться памятник Станиславу Говорухину
Рядом со входом в Российский государственный институт кинематографии может появиться памятник народному артисту России Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:25
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Происшествия
В Великобритании продают тюрьму для ведьм
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Политика
Глава МИД Сербии заявил о готовности ввести войска в Косово
Дачич поблагодарил Россию, которая поддерживает Сербию в ситуации с Косовом и Метохией.
Обновлено в 07:23
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки
Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.
Обновлено в 07:37
Футбол
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