Энергетика
«Газпром нефть» вдвое увеличила дивидендыВедомости 08:09
Дивиденды "Газпром нефти" за 2018 г. вырастут вдвое по сравнению с выплатами годом ранее и достигнут 142,2 млрд руб. Рекомендацию совета директоров компании акционеры на годовом общем собрании поддержали без изменений.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром нефть» может в этом году выплатить акционерам до 50 процентов чистой прибыли
Телеканал Санкт-Петербург10:45
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп уверен, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Экономика
Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США
Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Синяки могут быть смертельно опасными
Медики рассказали о том, что самые обычные синяки могут стать смертельно опасными для человека.
Обновлено в 01:50
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик получили первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации, сообщает 14 июня Интерфакс.
Обновлено в 12:29
Футбол
Эдерсон получил травму на тренировке сборной Бразилии
Вратарь "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон травмировался на тренировке национальной команды.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»
Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Финансы
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Наука
На Эвересте установили самые высокие метеостанции в мире
Две самые высокие метеорологические станции в мире расположились на высоте в 7945 и 8430 метров.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Общество
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Игры
«М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет
Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 07:21
Экономика
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 03:41
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
"Рэпторз" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Клуб впервые в своей истории выиграл турнир.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Можно и на «Коле»: диетологи усомнились в полезности окрошки
Российские диетологи сегодня объявили вредным квас. Более того, по риску для здоровья его даже приравняли к кока-коле.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Недавно выяснилось, что дочь звездных родителей собирается выйти замуж.
Обновлено в 07:13