Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоровТАСС 05:40

Акционеры "Газпром нефти" избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе. При этом решено сократить численный состав совета с 13 до 11 человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

Экономика Минстрой заявил о наращивании объемов ввода жилья через два-три года Девелоперы должны перейти на проектное финансирование строительства жилья, продажи станут возможны только через эскроу-счета.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Энергетика «Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.

Игры CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5» Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Происшествия Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Кино Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Авто Китайский авторынок в мае снизился на 17% Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая снизились на 17,4% и составили 1 млн 561 тыс. единиц.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Шоу-бизнес Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.

Интернет Масштабный сбой геолокации произошел в столице В российской столице произошел масштабный сбой геолокации.