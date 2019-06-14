Экономика
Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоровТАСС 05:40
Акционеры "Газпром нефти" избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе. При этом решено сократить численный состав совета с 13 до 11 человек, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Экономика
Минстрой заявил о наращивании объемов ввода жилья через два-три года
Девелоперы должны перейти на проектное финансирование строительства жилья, продажи станут возможны только через эскроу-счета.
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Обновлено в 11:00
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«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
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Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»
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Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
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Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
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Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
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Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Авто
Китайский авторынок в мае снизился на 17%
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая снизились на 17,4% и составили 1 млн 561 тыс. единиц.
Обновлено в 08:51
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
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Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Интернет
Масштабный сбой геолокации произошел в столице
В российской столице произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено в 07:52
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
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Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов останется инвалидом
Обновлено в 05:41
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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Шоу-бизнес
Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом
Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
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Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16