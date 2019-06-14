Экономика

Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоровТАСС 05:40

Акционеры "Газпром нефти" избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе. При этом решено сократить численный состав совета с 13 до 11 человек, передает корреспондент ТАСС с места события.
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«Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды

Ведомости08:09

«Ростелеком» определился с дивидендами за 2018 год

Вести.Финанс07:46

Акционеры «Россети Московский регион» одобрили рост выплат дивидендов-2018

РИА Новости06:46

«МРСК Северо-Запада» выплатит 0,003985 руб. на акцию за 2018г, направит на дивиденды 64% прибыли

Интерфакс - Россия07:42

«Газпром нефть» не исключает дивиденды за 2019 год в 50% чистой прибыли

ТАСС08:19

«МРСК Северо-Запада» собирается потратить почти 3 млрд рублей на подключение к сетям магистральных трубопроводов «Газпрома»

Фонтанка.Ру08:56

«Газпром нефть» увеличила дивиденды за 2018 год вдвое к предыдущему году

Интерфакс05:22
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Экономика

Минстрой заявил о наращивании объемов ввода жилья через два-три года

Девелоперы должны перейти на проектное финансирование строительства жилья, продажи станут возможны только через эскроу-счета.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Обновлено в 11:46
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол

Агент: «Игуаин хочет завершить свою карьеру в „Ювентусе“»

Обновлено в 09:39
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище

Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Кино

Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице

Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Авто

Китайский авторынок в мае снизился на 17%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая снизились на 17,4% и составили 1 млн 561 тыс. единиц.
Обновлено в 08:51
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Интернет

Масштабный сбой геолокации произошел в столице

В российской столице произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено в 07:52
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов останется инвалидом

Обновлено в 05:41
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом

Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
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