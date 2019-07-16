Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкцийРБК 21:15
В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъ18:23
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Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено в 14:25
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено в 21:56
Политика
Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда
В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено в 16:52
Транспорт
Инспекторы ГИБДД раскрыли хитрости общения с ними
Несколько инспекторов ГИБДД на условиях анонимности раскрыли несколько хитростей о том, как общаться с полицейскими, если они остановили автомобиль.
Обновлено в 13:40
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено в 21:59
Общество
Утвержден график выходных и праздничных дней в 2020 году
Правительство России одобрило предложения по переносу нерабочих дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 07:46
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок
Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
Обновлено 13 июля в 09:52
Политика
Конгресс США призвал объявить импичмент Трампу
Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим
Обновлено в 22:11
Общество
Посвященный московской промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
Вагоны брендированного состава посвящены разным отраслям столичного производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, особой экономической зоне, радиоэлектронике, пищевой и легкой промышленности, химической промышленности (косметика и парфюмерия), фармацевтике.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено в 20:04
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40