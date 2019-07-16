Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.

с чего всё началось

В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

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