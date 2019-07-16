Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкцийРБК вчера в 21:15
В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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с чего всё началось
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Пассажирский самолет, следовавший из столичного Домодедово в Кишинев, вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 04:26
Автоспорт
Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа
Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Крымские музеи надеются на возвращение скифского золота
Обновлено в 04:24
Футбол
Турецкий футбольный клуб купил не того игрока
Выяснилось, что боссы клуба купили не того футболиста. Альфа Джаллоу выступал за клуб третьего дивизиона Португалии "Алкошетенсе".
Обновлено в 01:41
Общество
Акционер «Рустави-2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави-2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Мурино студент из Китая напал с ножом на девушку
По предварительной информации, нападавшим был 25-летний студент-первокурсник из Китая, который учится в Политехническом университете и снимает квартиру в том доме, около которого и было совершено нападение.
Обновлено в 03:51
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.
Обновлено вчера в 17:01
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист назвал себя Диего Марадоной
В ходе допроса подозреваемый представился албанским властям как Диего Марадона, сообщило местное издание Panorama.
Обновлено вчера в 23:31
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32