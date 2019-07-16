Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкцийРБК вчера в 21:15
В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций
Коммерсантъвчера в 18:23
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Что касается нынешнего сообщения, в нем сказано, что крайний срок, когда можно будет обратиться в сервис за бесплатной чисткой датчика D600, — 10 января 2020 года.
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Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
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Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
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По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено вчера в 15:45
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Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
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Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
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Обновлено вчера в 12:03
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Политика
Политологи составили рейтинг глав регионов России
«Минченко консалтинг» составил рейтинг новых глав регионов с худшим политическим менеджментом.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
Генсек НАТО пообещал ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит России, если последняя вслед за США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 01:57
Происшествия
Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла
Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Семь человек погибли на российском пляже
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
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Десятый самолет, приземлившийся на авиабазе Мюртед в провинции Анкара, привез из России новую партию имущества из состава С-400.
Обновлено в 02:07
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Кузбассе чиновник утонул, спасая ребёнка
Обновлено вчера в 21:57
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В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
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Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
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Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
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В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
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Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено вчера в 04:47