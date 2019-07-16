Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкцийРБК вчера в 21:15

В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.
Коммерсантъвчера в 18:23

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«Ъ»: казахстанская «АТМ Темиртау» расторгла контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

ТАСС01:15

Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций

Коммерсантъвчера в 18:23

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

News.ruвчера в 22:25

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Эхо Москвывчера в 22:06

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Ведомостивчера в 21:49

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

РБКвчера в 21:15

Казахстанская ArcelorMittal рассорилась с «Газпромнефтью» из‐за санкций

Телеканал 360°вчера в 22:46
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области

Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Технологии

Маркетплейс Goods ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах

Новый сервис от маркетплейса Goods работает по принципу click&collect, то есть, позволяет приобретать товары непосредственно из офлайн-магазинов, однако выбирать и заказывать их в режиме онлайн.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

После закрытия сделки у Mail.ru Group останется 49% Esforce, но спустя три года компания может изменить размер принадлежащей ей доли в большую или меньшую сторону, в зависимости от операционных показателей объединенной компании, говорится в сообщении Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Космос

Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ

Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Генсек НАТО анонсировал ответ на выход России из ДРСМД

«Если Россия не вернется к выполнению соглашения, то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — констатировал генсек НАТО.
Обновлено в 03:18
Футбол

Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернулся в расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками»

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками».
Обновлено в 02:26
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Здоровье

Когда нужно срочно вызывать скорую, рассказал врач из Волгограда

При каких симптомах нужно немедленно звонить в скорую, рассказал врач-анестезиолог Олег Полунин.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Технологии

Не возраст, а FaceApp: как выглядят известные пермяки под фильтром «старения»

Обновлено вчера в 08:59
Политика

Россия отреагировала на санкции ЕС против Турции

В ночь на 16 июля ЕС одобрил ограничительные меры против Турции. Рестриктивные меры подразумевают сокращение финансовой помощи республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
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