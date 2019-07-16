Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкцийРБК вчера в 21:15
В «АрселорМиттал Темиртау» на звонки «Коммерсанта» не ответили. Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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с чего всё началось
Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций Российские компании, попавшие под санкции, начинают испытывать проблемы даже в самых лояльных юрисдикциях.Коммерсантъвчера в 18:23
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Казахстанская структура ArcelorMittal разорвала контракт с «Газпром нефтью» из-за санкций
Коммерсантъвчера в 18:23
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено 14 июля в 13:24
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух человек в Челябинской области
Сын одного из депутатов районного собрания в понедельник, 15 июля, сбил насмерть двух человек, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 00:35
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
Маркетплейс Goods ввел опцию покупки товаров в офлайн-магазинах
Новый сервис от маркетплейса Goods работает по принципу click&collect, то есть, позволяет приобретать товары непосредственно из офлайн-магазинов, однако выбирать и заказывать их в режиме онлайн.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Балтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
После закрытия сделки у Mail.ru Group останется 49% Esforce, но спустя три года компания может изменить размер принадлежащей ей доли в большую или меньшую сторону, в зависимости от операционных показателей объединенной компании, говорится в сообщении Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Космос
Ученые РФ работают над технологией, благодаря которой часы на спутниках могут стать точнее
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разрабатывают прибор, размещение модернизированной версии которого на спутниках может повысить точность их часов и улучшить показатели навигационных систем.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский за рулем Tesla снял новый видеоролик
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Генсек НАТО анонсировал ответ на выход России из ДРСМД
«Если Россия не вернется к выполнению соглашения, то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», — констатировал генсек НАТО.
Обновлено в 03:18
Футбол
Зидан вернулся в расположение «Реала» после смерти брата
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернулся в расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками»
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой провела «серьезную работу над ракушками».
Обновлено в 02:26
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Здоровье
Когда нужно срочно вызывать скорую, рассказал врач из Волгограда
При каких симптомах нужно немедленно звонить в скорую, рассказал врач-анестезиолог Олег Полунин.
Обновлено вчера в 23:58
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,78 рубля (плюс почти 11 копеек), курс евро — 70,63 рубля (плюс примерно 8 копеек).
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Технологии
Не возраст, а FaceApp: как выглядят известные пермяки под фильтром «старения»
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Россия отреагировала на санкции ЕС против Турции
В ночь на 16 июля ЕС одобрил ограничительные меры против Турции. Рестриктивные меры подразумевают сокращение финансовой помощи республики.
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Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45