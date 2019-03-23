Экономика

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в СербииВедомости вчера в 11:57

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости». Координатором проекта является Россотрудничество.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром нефть» профинансирует реставрацию крупнейшего храма Сербии

Страна Советов on-line05:30

«Газпром нефть» профинансирует реставрацию крупнейшего храма Сербии

Экономика сегоднявчера в 14:15

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Ведомостивчера в 11:57

«Газпром нефть» профинансирует украшение храма святого Саввы в Белграде

ТАССвчера в 13:43

«Газпром нефть» решила вложить дополнительные средства в мозаику сербского храма

Взгляд.рувчера в 10:42

«Газпром нефть» продолжит финансирование мозаики в крупнейшем храме Сербии

РИА Новостивчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия

Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?

Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Обновлено в 01:31
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Космос

Ловите момент: МКС вернётся в небо над Уралом до 6 апреля

На европейской части России начинается новый период вечерней видимости Международной космической станции.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец

Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец.
Обновлено в 03:24
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Политика

Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit

Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Кино

Свежие рецензии на «Шазама» все так же хвалят фильм за юмор и легкость

Специальный показ «Шазама» прошел в начале марта и собрал немало восторженных отзывов критиков.
Обновлено в 02:00
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Космос

Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу

Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Футбол

Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Авто

Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Космос

Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера

На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт

Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу

Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Культура

Орейро попросила у Путина российский паспорт

Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Политика

20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»

В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Хоккей

Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Политика

Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

Обновлено в 03:53
Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество

Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Святой Савва
Сербский святой
Один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви, религиозный, культурный и политический деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Белград
Столица и самый крупный город Сербии. Один из наиболее древних городов в Европе. Первые поселения на его территории датируются временем существования археологической культуры Винча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное