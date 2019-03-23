Экономика
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в СербииВедомости вчера в 11:57
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости». Координатором проекта является Россотрудничество.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром нефть» решила вложить дополнительные средства в мозаику сербского храма
Взгляд.рувчера в 10:42
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?
Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).
Обновлено в 06:14
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Обновлено в 01:31
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Космос
Ловите момент: МКС вернётся в небо над Уралом до 6 апреля
На европейской части России начинается новый период вечерней видимости Международной космической станции.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец
Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец.
Обновлено в 03:24
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Политика
Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit
Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Кино
Свежие рецензии на «Шазама» все так же хвалят фильм за юмор и легкость
Специальный показ «Шазама» прошел в начале марта и собрал немало восторженных отзывов критиков.
Обновлено в 02:00
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу
Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Космос
Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера
На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Политика
20-летие трагедии: Запад не усвоил урок «силовой хирургии»
В НАТО не учли уроки драматических событий 20-летней давности на Балканах, когда бомбардировками и ракетами были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали "побочным ущербом".
Обновлено в 06:05
Хоккей
Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18