«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибылиИнтерфакс 04:09

"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в презентации, которую компания представила отраслевым аналитикам. При этом компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов.

«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли

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