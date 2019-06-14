«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибылиИнтерфакс 04:09

"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в презентации, которую компания представила отраслевым аналитикам. При этом компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов.

«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли

Политика Путин призвал не давать в руки террористов ОМУ Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке отметил успешное развитие Шанхайской организации сотрудничества.

Космос «Протон-М» и «Спектр-РГ» доставили на стартовый комплекс «Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена из монтажно-испытательного корпуса площадки 92А-50 на стартовый комплекс площадки 81», — говорится в заявлении.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Происшествия В Бурятии загорелся строительный рынок Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Экономика Сбербанк откажется от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА "Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Происшествия На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Политика Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Технологии В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".

Армия и оружие СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".

Общество Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Культура Авербух рассказал о том, как катался в паре с Тутберидзе Известный хореограф Илья Авербух, вспоминая историю знакомства с тренером Этери Тутберидзе, отметил, что в начале карьеры они катались в дуэте.

Игры Игроки в Cyberpunk 2077 смогут создать персонажа-трансгендера Глава CD PROJEKT RED Марчин Ивински подтвердил, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077.

Спорт Дмитрий Шляхтин: У Ласицкене могут отозвать нейтральный статус Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской легкой атлетике, и отозвать нейтральный статус.

Авто Внедорожный Lamborghini Huracan станет серийным Компания Lamborghini рассматривает возможность запуска в серийное производство «внедорожного» суперкара Huracan Sterrato.