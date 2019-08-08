Энергетика
«Газпром нефть» нарастила прибыль на 29%Правда УрФО 11:52
ПАО «Газпром нефть» сообщило о росте чистой прибыли за полугодие на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 215 млрд рублей. Компания опубликовала финотчетность по МСФО.
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