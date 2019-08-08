ПАО «Газпром нефть» сообщило о росте чистой прибыли за полугодие на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 215 млрд рублей. Компания опубликовала финотчетность по МСФО.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.

Политика В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.

Наука Почти 25% населения мира сталкивается с недостатком питьевой воды Цифры неумолимы и показывают, что почти четверть населения мира, а это немного-немало около 1,7 миллиарда человек в настоящее время проживает в районах, где сельское хозяйство, промышленность и города ежегодно забирают 80% имеющихся запасов воды.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.

Армия и оружие МС-21 получил полностью новую топливную автоматику Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».

Происшествия В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.

Кино Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Армия и оружие Боевики вновь обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.

Экономика Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.

Армия и оружие СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

Футбол «Славия» отказалась продавать «Спартаку» Соучека и Краля Председатель совета директоров чешского клуба "Славия" Ярослав Тврдик сообщил, что полузащитники команды Томаш Соучек и Алекс Краль в ближайшее время не будут проданы в московский "Спартак".

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Общество МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Происшествия Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого штурмует спецназ, прорвались на территорию его резиденции, сообщает телеканал "Апрель".

Культура В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.

Происшествия Пресс-секретарь ФБК Навального сообщила о блокировке счетов фонда Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что счета организации и ее штабов в регионах заблокированы.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Атамбаев доставлен в МВД Киргизии Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.