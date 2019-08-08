Энергетика
«Газпром нефть» нарастила финпоказателиКоммерсантъ 08:27
Рост чистой прибыли в компании объясняют в основном ростом EBITDA (на 10,8%, до 408 млрд руб.), а также доходом по курсовым разницам. Добыча компании увеличилась в январе—июне на 1,9%, до 31,3 млн тонн. Капзатраты «Газпром нефти» в первом полугодии выросли на 13%, до 183,9 млрд руб.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
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