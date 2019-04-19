Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 годВедомости 10:10
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
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Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
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Гаджеты
ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone
«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
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Авто
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Эрик Штоффельсхаус прокомментировал свое возможное назначение на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед».
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