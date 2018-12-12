Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». В частности, «Газпром нефть» приобрела 11,76% ООО «КХЛ» у некоммерческой организации «Континентальная хоккейная лига».
Ведомостивчера в 10:05
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«Логичное продолжение многолетнего сотрудничества». «Газпром нефть» купила себе немного КХЛ
Фонтанка.Рувчера в 11:03
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено 11 декабря в 17:27
Энергетика
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
В Казахстане подписано соглашение об освоении месторождения на Каспии
Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства.
Обновлено в 00:17
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено вчера в 07:02
Энергетика
Насколько в Набережных Челнах подскочит в цене топливо в 2019 году
Как говорит начальник коммерческого отдела ООО «ТАИФ-НК АЗС» Константин Хомарчук, сейчас прогнозировать насколько вырастут цены сложно.
Обновлено в 00:44
Энергетика
Эксперт прокомментировал рекордную цену на европейский газ для Украины
Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила примерно 340 долларов.
Обновлено вчера в 03:13
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
Обновлено вчера в 12:41
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено вчера в 06:31
Энергетика
Антимонопольное ведомство Казахстана выявило сговор поставщиков газа
Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил ценовой сговор трех поставщиков на рынке газа в Астане, сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 06:40
Энергетика
С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей
К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено 11 декабря в 19:48
Энергетика
Рынок верит в улучшение торговых отношений США и КНР
Поводом для роста, видимо, послужило сообщение о том, что высокопоставленные чиновники США и Китая обсудили по телефону перспективы переговоров по торговле.
Обновлено вчера в 02:22
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено вчера в 03:00
Энергетика
Увеличение энергобаланса на Украине повысит риск аварий на АЭС -топ-менеджер «Энергоатома»
Новый "Энергетический баланс" с увеличением на 700 миллионов киловатт-часов, предложенный министерством энергетики и угольной промышленности Украины, ухудшит безопасность эксплуатации АЭС и повысит риск аварий на них, заявила директор по инвестициям и перспективного развития национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Татьяна Амосова.
Обновлено вчера в 14:27