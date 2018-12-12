Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
«Газпром нефть» купила долю в КХЛРБК11:23
«Газпром нефть» приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из данных системы СПАРК. В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
РБК11:23
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Энергетика
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и в 2019 годах
ОПЕК пересмотрела прогноз по росту добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах на фоне установления Россией в октябре нового постсоветского рекорда производства - 11,61 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета организации.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.
Обновлено в 04:08
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
В Мурманской области изменились цены на бензин
АИ-92 стал дешевле на 1 рубль Как сообщают специалисты Мурманского УФАС России, за период с 03 декабря по 09 декабря в регионе изменились цены на нефтепродукты.
Обновлено в 05:10
Энергетика
«Газпром нефть» исследует геологический потенциал шельфа Красного моря
"Газпром нефть" рассматривает участие в проекте разработки нефтегазового блока 13 на шельфе Красного моря.
Обновлено в 07:02
Энергетика
«Техмаш» поставит нефтяникам 11 стокубовых резервуаров
В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Назван крупнейший налогоплательщик Украины
«За 11 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд гривен превышает совокупный показатель за весь 2017 год», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Обновлено в 08:05
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
В списке злостных неплательщиков девять теплоснабжающих организаций Вологды и Вологодского района, которые систематически нарушают договорные обязательства по оплате поставок топлива.
Обновлено в 03:00
Энергетика
В Татарстане на АЗС 4,3% проб топлива не соответствуют ГОСТу
Выяснилось, что требованиям ГОСТа не соответствуют 28 проб, то есть 4,3%. Меньше всего расхождение с нормами было обнаружено в топливе АЗС крупных компаний.
Обновлено вчера в 06:27
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Уровень газификации Алма-Атинской области Казахстана вырастет до 41% — СМИ
За счет строительства автоматизированных газораспределительных станций уровень газификации Алма-Атинской области планируется довести до 41% к 2020 году.
Обновлено в 04:11