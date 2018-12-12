«Газпром нефть» приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из данных системы СПАРК. В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».

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