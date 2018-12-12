Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
«Газпром нефть» купила долю в КХЛРБК11:23
«Газпром нефть» приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из данных системы СПАРК. В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
РБК11:23
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Энергетика
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Обновлено вчера в 17:27
Энергетика
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Обновлено в 13:11
Энергетика
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Энергетика
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Энергетика
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В следующем году ремонтно-механический завод концерна поставит нефтяникам 11 стокубовых емкостей на сумму более 50 млн рублей, сообщает 12 декабря пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Добыча нефти в Югре сократилась на 0,8 млн тонн
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Обновлено в 08:14
Энергетика
Американские нефтяники обманули Трампа
Как считают некоторые аналитики, об этом их могли попросить американские нефтяники.
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Энергетика
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«За 11 месяцев 2018 года группа «Нафтогаз» уплатила в государственный бюджет 121,2 млрд гривен налогов и дивидендов, что на 13,9 млрд гривен превышает совокупный показатель за весь 2017 год», — говорится в сообщении на сайте предприятия.
Обновлено в 08:05
Энергетика
В Челябинске разыграли на торгах еще два месторождения
Право на добычу песчано-гравийных пород на участке I Солодянского месторождения в Троицком районе досталось «Комбинату производственных предприятий» из Курганской области.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Дизельное топливо в Удмуртии незначительно подорожало
В период с 3 по 10 декабря в Удмуртии вновь подорожало дизельное топливо.
Обновлено в 02:33
Энергетика
Азербайджан думает над предложением Росатома построить АЭС
Президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев получил от российской госкорпорации «Росатом» предложения по сотрудничеству в сфере мирного использования атома, включая строительство АЭС.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Вологодские компании задолжали газовикам более 1 млрд рублей
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Энергетика
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За счет строительства автоматизированных газораспределительных станций уровень газификации Алма-Атинской области планируется довести до 41% к 2020 году.
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