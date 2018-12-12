«Газпром нефть» приобрела долю в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из данных системы СПАРК. В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».

Энергетика Энергетика «Ведомости»: «Роснефть» передумала работать в Иране из-за санкций США «Роснефть» отказалась от работы в Иране из-за санкций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российской госкомпании.

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Энергетика Энергетика Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба минестерства энергетики республики.

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