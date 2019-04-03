Энергетика
«Газпром нефть» и «Новатэк» могут создать СП в АрктикеПРАЙМ 02:20
Если партнерство сложится, "Новатэк" может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики. Однако переговоры "сложные" и "идут трудно", говорят источники издания. По словам одного из них, в СП могут войти, в частности, Белоостровский, Скуратовский и Нярмейский участки.
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