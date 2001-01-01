Экономика
«Газпром» не планирует увеличивать программу заимствований в 2019 годуТАСС 05:19
"Газпром" практически наполовину выполнил программу заимствований на этот год, но не планирует ее увеличивать, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
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Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве
В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на предстоящее лето в России
В 2019 году жителей России ждет теплое лето, делится прогнозом на период с апреля по начало осени Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 05:50
Экономика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
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Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды
Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Финансы
Россия рекордно заняла доллары и евро
Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Наука
Световая левитация поможет управлять космическими кораблями
Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено 20 марта в 09:12
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
В Сирии погибла дагестанская правозащитница
Обновлено в 04:54
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
Мать тяжелобольной девочки судится с ростовскими чиновниками из-за лекарств
Несколько лет девочка получала жизненно необходимый препарат. Однако врачи признали лечение неэффективным и перестали выписывать рецепт.
Обновлено в 03:50
Происшествия
При взрыве котельной под Воронежем погибла случайная прохожая
При взрыве котельной в совхозе «Масловский» в Новоусманском районе погибла случайная прохожая.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Общество
Глава Роскачества назвал самые качественные российские продукты
Ранее эксперты Роскачества нашли в Краснодарском крае самое вкусное сливочное масло.
Обновлено вчера в 10:34
Хоккей
«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ
Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В четырёх регионах начались проверки тарифов на обращение с отходами
В Карачаево-Черкесии, Свердловской, Кировской и Сахалинской областях началась проверка экономической обоснованности тарифов на обращение с коммунальными отходами.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Кино
Скончался заслуженный артист России Петр Зайченко
В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Курды заявили о том, что в Сирии пал последний оплот ИГИЛ
Если последний оплот ИГИЛ* в Сирии пал, то получается, что курды, сами того не желая, автоматически поднимают вопрос и о целесообразности военного присутствия так называемой коалиции во главе с США в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Ежегодная конференция хирургов прошла в Алтайском крае
Итоги года подвели алтайские хирурги. В Краевой клинической больнице скорой медпомощи прошла ежегодная конференция.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25