Экономика
«Газпром» назначил нового куратора финансово-экономического блокаRambler News Service вчера в 12:16
«Газпром» назначил заместителем председателя правления компании, который курирует вопросы финансово-экономической деятельности, бывшего заместителя председателя правления Газпромбанка Фамила Садыгова, говорится в сообщении газового холдинга.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
Обновлено 03 апреля в 03:01
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Кучеров установил рекорд НХЛ по очкам в XXI веке
Обновлено в 03:32
Общество
Дом купца Виноградова в Москве признали памятником архитектуры
В российской столице дом купца Дмитрия Виноградова, который находится рядом с Крутицким подворьем, власти признали объектом культурного наследия регионального значения.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Amazon разрабатывает беспроводные наушники со встроенной Alexa
Amazon представит беспроводные наушники во второй половине 2019 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Обновлено в 03:34
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
52-летний Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Известный шеф-повар Гордон Рамзи сообщил о прибавлении в семействе. Его 44-летняя супруга Тана родила ему сына.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен
Обновлено в 00:34
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
Обновлено в 04:17