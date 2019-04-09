Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 18:42
«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
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Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата
Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
МИД РФ заявил о нарушении демократических норм на украинских выборах
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что первый тур президентских выборов в Украине подтвердил оценки российского внешнеполитического ведомства о серьезных нарушениях общепринятых демократических норм.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Новый Bentley Flying Spur: первое изображение
Британская марки из Крю опубликовала контурное изображение профиля седана и видеоролик с выдвигающейся из капота фирменной эмблемой в виде крылатой буквы B. На изображении видно, что новый Flying Spur сохранит пропорции предшественника.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте
Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
Обновлено в 01:54
Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Раненый костромской полицейский скончался в больнице
Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Общество
Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты
В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Кино
В Госдуме покажут фильм «Братство»
Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) просит нижнюю палату парламента организовать показ фильма «Братство», чтобы участники войны в Афганистане смогли определиться со своей позицией относительно ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции
Обновлено вчера в 06:35
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса
«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Албании грабители украли из авиалайнера несколько миллионов евро
Грабители украли из багажного отделения самолета несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак
Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Жена Гусева — об отъезде игрока в НХЛ: «Следите за моим Instagram, скоро все узнаете»
Жена нападающего петербургского СКА Никиты Гусева Марина прокомментировала возможный отъезд игрока в НХЛ.
Обновлено в 04:36
Технологии
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Культура
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Наука
Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов
Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено в 00:54