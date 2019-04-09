Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 18:42

«Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована.
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«Газпром» настаивает на выходе Shell из «Балтийского СПГ»

АБН03:44

«Газпром» хочет, чтобы Shell покинула проект «Балтийский СПГ»

News.ru03:13

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомостивчера в 18:42

«Ведомости»: «Газпром» ведет переговоры об условиях выхода Shell из «Балтийского СПГ»

ТАСС02:29

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

ПРАЙМ01:40

Shell изучает последствия решения Газпрома о новой концепции Балтийского СПГ

Financial One03:46

СМИ: «Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

Экономика сегодня02:45
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Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Политика

Команда Зеленского рассказала о первых десяти шагах кандидата

Члены команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и Даниил Гетманцев рассказали о первых шагах кандидата на посту президента страны.
Обновлено в 04:05
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В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

МИД РФ заявил о нарушении демократических норм на украинских выборах

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что первый тур президентских выборов в Украине подтвердил оценки российского внешнеполитического ведомства о серьезных нарушениях общепринятых демократических норм.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Авто

Новый Bentley Flying Spur: первое изображение

Британская марки из Крю опубликовала контурное изображение профиля седана и видеоролик с выдвигающейся из капота фирменной эмблемой в виде крылатой буквы B. На изображении видно, что новый Flying Spur сохранит пропорции предшественника.
Обновлено в 04:27
Политика

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Украшения на 5 млн рублей украли из магазина на Рязанском проспекте

Неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на 5 миллионов рублей.
Обновлено в 01:54
Политика

Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

Раненый костромской полицейский скончался в больнице

Около 18 часов 9 апреля на территории опорного пункта полиции в Фабричном районе Костромы нашли молодого участкового уполномоченного МВД, раненого из огнестрельного оружия.
Обновлено в 03:40
Общество

Россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты

В среднем же для достойной жизни россиянам в месяц, пришли к выводу эксперты, нужен доход в пределах 66 тыс. руб.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Кино

В Госдуме покажут фильм «Братство»

Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) просит нижнюю палату парламента организовать показ фильма «Братство», чтобы участники войны в Афганистане смогли определиться со своей позицией относительно ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Экс-мэр Владивостока признан виновным в коррупции

Обновлено вчера в 06:35
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Транспорт

Частные перевозчики отменили льготу для пенсионеров из-за стресса

«REGNUM» сообщает, что в итоге льгота привела к негативным последствиям – кондукторы стали увольняться, водители не могут работать в таком стрессе, который вызван оскорблениями со стороны пенсионеров, не попадающих под льготную категорию.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Албании грабители украли из авиалайнера несколько миллионов евро

Грабители украли из багажного отделения самолета несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Госдума увеличила акцизы на импортные сигареты и кальянный табак

Закон вводит подобные правила и для импортного табака и иностранных производителей сигарет.
Обновлено в 03:59
Хоккей

Жена Гусева — об отъезде игрока в НХЛ: «Следите за моим Instagram, скоро все узнаете»

Жена нападающего петербургского СКА Никиты Гусева Марина прокомментировала возможный отъезд игрока в НХЛ.
Обновлено в 04:36
Технологии

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Культура

Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске

Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено вчера в 08:20
Общество

Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет

Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Политика

Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Наука

Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов

Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено в 00:54
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