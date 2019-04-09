Экономика

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»Ведомости вчера в 18:42

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
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Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Ведомости07:41

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

РБК07:46

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС07:43

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Rambler News Service07:47

Shell отказалась от участия в «Балтийском СПГ»

News.ru07:35

Shell может выйти из проекта «Балтийский СПГ»

REGNUM07:32

«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»

ПРАЙМ01:40
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