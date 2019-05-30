Прибыль «Газпрома» выросла на 44%РБК 04:04

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из финансовой отчетности компании. За прошедшие три месяца «Газпром» заработал ₽535 млрд против ₽371 млрд в 2018-м.

Космос Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Общество «Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.

Экономика Доля убыточных организаций в РФ в I квартале снизилась до 34,8% Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.

Общество На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Экономика «Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100 Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Авто В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.

Происшествия Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.

Политика Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Политика Миссия МВФ завершила работу на Украине Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.

Армия и оружие Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS).

Экономика ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.